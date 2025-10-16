المستشارة أمل عمار تلتقي في الصين بوزيرة المرأة بجنوب أفريقيا

كتبت- نور العمروسي:

ألتقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالسيدة سنديسوي ليديا تشيكونغا وزيرة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 المنعقدة في الصين.

وخلال اللقاء أكدت المستشارة أمل عمار عن حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضدها ودعم مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.

واستعرضت رئيسة المجلس الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات.

من جانبها أشادت وزيرة المرأة بجنوب أفريقيا بالتجربة المصرية الرائدة في تمكين المرأة، معربة عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع المجلس القومي للمرأة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على دراسة سبل تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تعزز من أوجه التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.