مدبولي يوجه بتسليم أكثر من 2000 وحدة بديلة لأهالي الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.

حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء محمد مجدي شميلة، مدير أمن الجيزة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على مُجريات سير العمل في خطط التطوير بجزيرة الوراق والتي تستهدف إنشاء مُجتمع عُمراني حضاري، بالإضافة إلى متابعة موقف صرف التعويضات للمستحقين من أهالي الجزيرة وفق الآليات المُتبعة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء، على أهمية سرعة صرف التعويضات المالية للمُستحقين من أهالي الجزيرة، وكذا تيسير خطوات الحصول على البدائل العينية المطروحة بأقصى سرعة، بما في ذلك الوحدات السكنية البديلة والأراضي السكنية أو الزراعية.

من جانبه، عرض وزير الإسكان، موقف سير العمل في تنفيذ "الوحدات البديلة" التي يتم تنفيذها لمن اختار من سكان الجزيرة الحصول على وحدة بديلة، بمشروعات الإسكان بالمرحلة العاجلة ضمن المخطط الاستراتيجي للجزيرة، حيث يتم إقامة 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، تم تنفيذ 50 برجًا منها بواقع 2184 وحدة سكنية، وجار استكمال الأعمال، كما سيضم الموقع خدمات متنوعة، منها مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة.

وتطرق الوزير، إلى الموقف الخاص بأعمال المرافق بكامل نطاق جزيرة الوراق، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم استعراض موقف أعمال الكهرباء العاجلة، ومنها تنفيذ موزع الكهرباء للمرحلة العاجلة، وإطلاق التيار بالموزع في 27 مارس 2025، إلى جانب موقف تنفيذ شبكة الاتصالات لكامل الجزيرة ضمن المرحلة العاجلة بنظام إدارة الشبكة الذكية، وموقف محطة المياه التي تستهدف إمداد الجزيرة بكمية 65 ألف م3/ يوم، على أن تكون المرحلة الأولى 25 ألف م3/ يوم، بجانب موقف أعمال توصيل الغاز الطبيعي للجزيرة، والتي تستهدف خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجزيرة بالكامل، دورن قصرها على احتياجات المرحلة العاجلة ضمن المخطط الاستراتيجي للجزيرة.

بدوره، عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، موقف صرف التعويضات المُستحقة لأهالي جزيرة الوراق، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، مُمثلة في الجهاز، بما يشمل التعويضات المادية، والبدائل العينية، من وحدات سكنية، وأراضٍ سكنية أو زراعية، وكذا أوجه التعامل مع ملاك الأراضي والمنازل ممن ليس بحوزتهم مستندات.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة يعدُ هو الجهة المسئولة عن إنهاء جميع مراحل إجراءات البيع الرضائي، ويحرص على تقديم التيسيرات للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات، ومن ذلك توفير سيارة متنقلة للشهر العقاري للتوثيق وعمل توكيلات البيع، مع تقليل المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات، وسرعة صرف التعويضات لأهالي الجزيرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة التخطيط والتصميم لتنفيذ ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، يمثل منطقة مفتوحة بأعمال تنسيق موقع مميزة، وإنشاء حديقة مركزية بهذا التجمع العمراني على أعلى مستوى، ليكون الممشى والحديقة متنفسًا ومتنزهًا لعموم المواطنين في هذه البقعة الساحرة.

كما وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة تسليم الوحدات البديلة التي تم بناؤها في الجزيرة لمستحقيها، خاصة أن هناك حاليًا أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، ومن ثم يجب سرعة تسليمها لمستحقيها.

