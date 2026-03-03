السفارة الأمريكية في عمان ترفع قيود "البقاء في المنازل" عن رعاياها

أعلنت السفارة الأمريكية لدى سلطنة عُمان، عن رفع أمر "البقاء في المنازل" أو الاحتماء في المكان عن رعاياها في جميع أنحاء السلطنة، مع الإبقاء على قيود مشددة في مناطق محددة.

استثناءات أمنية وحظر سفر

أوضحت السفارة، اليوم الثلاثاء، في بيان على حسابها عبر منصة "إكس"، أن قرار رفع القيود لا يشمل مدينة "الدقم" والمناطق المحيطة بها مباشرة، بالإضافة إلى نطاق جغرافي يبلغ 100 كيلومتر حول مدينة "صلالة".

وأكدت السفارة أنه يُحظر تماما على موظفي الحكومة الأمريكية السفر إلى هذه المناطق المستثناة في الوقت الراهن.

توجيهات للرعايا والموظفين

كما وجّهت السفارة نداءً للموجودين خارج تلك المواقع المحددة، بضرورة الحد من التنقل والتحركات باتجاه تلك المناطق، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات الأمنية المحدثة لضمان سلامتهم.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.