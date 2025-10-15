خبير: تصنيف "ستاندرد آند بورز" يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بالدور المصري الإقليمي وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد، معتبرًا أن مصر أصبحت محطة رئيسية في حل الأزمات.

وقال الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز يعكس نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يأتي نتيجة جهود الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الكيلاني أن التصنيف يعتمد على عدة مؤشرات أبرزها جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، واتباع الدولة لسعر صرف مرن، مؤكدًا أن مصر تتمتع حاليًا بسعر صرف مرن يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي.

وتابع أن من بين العوامل الداعمة للتصنيف منح الدولة أولوية واضحة لتوسيع قاعدة القطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود إزالة المعوقات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية والدوائية.

وأشار الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني، إلى جهود الدولة في تنشيط القطاع السياحي، مضيفًا أن مصر انتقلت من مرحلة الاعتماد على التاريخ الأثري إلى منهجية حديثة في الترويج السياحي".

وأشار إلى أن خطة الدولة تضمنت تطوير البنية التحتية السياحية وبناء مطارات جديدة، معتبرًا أن ذلك يجعل مصر الوجهة المفضلة للعديد من الجنسيات.

