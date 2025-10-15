خالد الجندي يوضح الحكمة من وصف حُلي الجنة بالذهب دون غيره

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الدلالات البلاغية العميقة وراء اختيار الذهب في وصف نعيم الجنة في القرآن الكريم.

وقال خلال حلقة خاصة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، إن التعبير القرآني في قوله تعالى 'يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ' يحمل دلالات بلاغية عميقة"، مشيرًا إلى أن اختيار الذهب دون غيره من المعادن الكريمة له حكمة إلهية.

وأوضح الجندي أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفون، لا بما لا يعرفون، مؤكدًا أن العرب في زمن نزول القرآن لم يكونوا يعرفون المعادن الثمينة الأخرى مثل الألماس أو الياقوت، بينما كان الذهب "رمزاً للثراء والرفعة في ثقافتهم.

وتطرق الجندي، إلى وصف اللباس في الجنة، قائلاً: "إن اللون الأخضر في قوله تعالى 'ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندسٍ وإستبرق' يذكّر المؤمنين بالجنة والظلال والحدائق"، مشيرًا إلى أن هذا اللون يبعث الطمأنينة والسرور.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين السندس والإستبرق، موضحًا أن السندس هو الحرير الرقيق الشفاف، أما الإستبرق فهو السميك المتكاثف، معتبرًا أن هذا الجمع بينهما يحقق التوازن بين الجمال والوقار.

