كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن رؤيته لتطوير القطاع الزراعي في محافظة البحيرة.

وقال زيدان، خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، إن لجنة الزراعة ستكون على رأس أولوياته، مؤكداً أن هدفه هو وصل صوت المزارع البسيط إلى المستثمر الكبير.

وأضاف زيدان أن الاستثمار الزراعي طويل الأمد، موضحًا: "ممكن أزرع شجرة وأقعد عليها 5 سنين عشان أحصد منها"، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين.

وتابع المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، أن أول قانون سيسعى لتشريعه هو قانون تمليك وتقنين الأرض لدى المزارع والمستثمر الزراعي، مؤكداً أن ذلك سيمكن المزارعين من الزراعة وهم مطمئنون.

وأشار إلى ضرورة إصلاح نظام التعاقدات الزراعية، قائلاً: "لابد أن نؤسس لسياسة تعاقدية مع الدولة"، مشددًا على أهمية تقديم أسعار مجزية للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والبنجر والذرة.

وأكد محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، أن تطوير خطوط الشحن السريعة يمثل أولوية أخرى، موضحًا: "بعض الخطوط بتبقى 45 و50 يوم على محصول فريش، والمصنع الفريش ما يستحملش".

وأكد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، على أن هذه القضايا لابد تكون على أولوية أجندة على برلماني داخل مجلس النواب يحمل هم المزارع المصري".

اقرأ أيضاً:

الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام أنهت حرب غزة وأثبتت رؤية القيادة المصرية