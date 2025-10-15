رئيس الوزراء: مصر تستضيف مؤتمر إعادة إعمار غزة الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر ستستضيف مؤتمر إعادة الإعمار فى غزة الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن قمة شرم الشيخ للسلام تعتبر أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت لتنهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين.

