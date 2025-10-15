إعلان

25 رحلة عودة.. السكة الحديد تنقل أكثر من 23 ألف سوداني

كتب : محمد نصار

03:40 م 15/10/2025
واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تنفيذ رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء من جمهورية السودان، وذلك بتسيير القطار رقم 25 منذ انطلاق المبادرة.

ويصل بذلك إجمالي من تم نقلهم عبر رحلات المبادرة إلى 23 ألفًا و764 راكبًا حتى الآن وذلك في إطار استمرار الدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين.

وانطلقت صباح اليوم رحلة القطار رقم 1940 من محطة مصر برمسيس وعلى متنها مئات الأسر السودانية متجهة إلى أسوان.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

