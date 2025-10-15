وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف.

كما استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي «أيوك برودكشن بي في» و«بي بي إيجيبت»، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل، الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.

ووافق المجلس على قيام كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.

