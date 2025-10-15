تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل؛ بدء العمل على عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT، وفصل مساره عن باقي الطريق الدائري في الاتجاهين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن العمل في فصل المسار يتم من خلال حوائط صد أسمنتية.

وأوضح المصدر، أنه تم البدء في فصل المسار بداية من منطقة قليوب، على أن يتم الوصول إلى باقي محطات المرحلة الأولى بالكامل.

وشدد المصدر، على أن الوزارة لجأت إلى هذا الأمر بسبب استمرار التعدي على المسار المخصص للأتوبيس الترددي منذ تشغيل المرحلة الأولى.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي في وقت سابق من أن الوزارة تدرس عزل المسار لحمايته من التعديات.

