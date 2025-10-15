ينطلق يوم السبت المقبل، 18 أكتوبر، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية" تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

يستهدف البرنامج مديري المواقع الثقافية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة الدقهلية، تعزيزًا لتنمية المهارات القيادية والإدارية والفنية لمديري المواقع الثقافية التابعة للهيئة من قصور وبيوت ومكتبات، وتمكينهم من أداء دورهم التنويري والثقافي بفاعلية لخدمة المجتمع.

ويُنفذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، خلال الفترة من 18 حتى 30 أكتوبر الجاري، بواقع ستة أيام تدريب "أونلاين" للمحاضرات النظرية، يعقبها ستة أيام تدريب مباشر تتضمن ورشًا تفاعلية ثقافية وفنية ومالية وإدارية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات مديري المواقع في مجالات الاتصال والتواصل، وإدارة العمل الثقافي بكفاءة، والتعامل مع التحديات الميدانية، فضلًا عن تطوير وابتكار مشروعات ثقافية قائمة على خصوصية كل منطقة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق التكامل بين المواقع الثقافية وأهداف وزارة الثقافة في نشر الثقافة وبناء الوعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.