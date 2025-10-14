بعد إشادة ترامب.. خبير أمني يكشف أسباب تراجع معدلات الجريمة في مصر

أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن المصرية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والقدرة على فرض السيطرة.

وقال علام، خلال مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" على فضائية "إكسترا نيوز": "إن التراجع الكبير في معدلات الجريمة والإرهاب خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء الأمني"، مشيرًا إلى أن هذا التطور شمل مختلف المستويات.

وأضاف الخبير الأمني أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن المصري جاءت تقديرًا لهذا النجاح، مؤكدًا أنها لم تكن من فراغ، بل نتيجة لما رصده المجتمع الدولي من قدرة مصر على حفظ الاستقرار.

وتابع اللواء فؤاد علام أن المنظومة الأمنية المصرية تعمل باحترافية عالية وتنسيق كامل بين أجهزتها المختلفة، مشددًا على أن هذا التكامل هو الذي مكنها من الحد من الجريمة وملاحقة التنظيمات المتطرفة بفاعلية كبيرة.

وأشار علام، إلى أن هذا النجاح الأمني لم يقتصر على مواجهة الإرهاب فقط، بل امتد ليشمل مختلف أشكال الجريمة، مما ساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة.