إعلان

بعد إشادة ترامب.. خبير أمني يكشف أسباب تراجع معدلات الجريمة في مصر

كتب- حسن مرسي:

09:14 م 14/10/2025

اللواء فؤاد علام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن المصرية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والقدرة على فرض السيطرة.

وقال علام، خلال مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" على فضائية "إكسترا نيوز": "إن التراجع الكبير في معدلات الجريمة والإرهاب خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء الأمني"، مشيرًا إلى أن هذا التطور شمل مختلف المستويات.

وأضاف الخبير الأمني أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن المصري جاءت تقديرًا لهذا النجاح، مؤكدًا أنها لم تكن من فراغ، بل نتيجة لما رصده المجتمع الدولي من قدرة مصر على حفظ الاستقرار.

وتابع اللواء فؤاد علام أن المنظومة الأمنية المصرية تعمل باحترافية عالية وتنسيق كامل بين أجهزتها المختلفة، مشددًا على أن هذا التكامل هو الذي مكنها من الحد من الجريمة وملاحقة التنظيمات المتطرفة بفاعلية كبيرة.

وأشار علام، إلى أن هذا النجاح الأمني لم يقتصر على مواجهة الإرهاب فقط، بل امتد ليشمل مختلف أشكال الجريمة، مما ساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فؤاد علام ترامب معدل الجريمة الأمن المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح