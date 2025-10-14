وزير الري يلتقي المدير الإقليمي لصندوق التنمية الزراعية (الإيفاد)

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بنوفيل تيلايجي، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تحقق من مجهودات كبيرة من جانب وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الماضية لتطوير المنظومة المائية والتعامل الفعّال مع كافة النقاط الساخنة بشبكة الترع وحسمها، مثل ما تحقق من نجاح في التعامل مع تحديات المياه بمنطقة وادي النقرة بأسوان من خلال عدد من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ حلول طويلة الأجل لحسم تحديات المياه بمنطقة النقرة بشكل كامل.

وأكد سويلم أهمية التعاون مع منظمة الإيفاد فيما يخص تشجيع المزارعين على تنفيذ شبكات الري الحديث بأراضيهم بمنطقة وادي النقرة تحت مظلة مشروع CROWN.

كما أشار سويلم إلى ما قامت به الوزارة من تعديلات تشريعية كأداة هامة لتطوير المنظومة المائية، والتوسع في تشكيل وتفعيل روابط مستخدمي المياه للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، والتوجه نحو تطوير المساقي الخصوصية واستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى لتقليل استخدام الطاقة.