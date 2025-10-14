سفير مصر السابق بإسرائيل: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام شامل في المنطقة

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن قمة السلام في شرم الشيخ مثلت نقطة تحول مهمة في مسار إنهاء الحرب في غزة.

وقال خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة: "إن القمة تهيئ الأرضية السياسية لانطلاق عملية سلام شاملة في المنطقة"، مشيرًا إلى أن مشاركة 31 زعيماً من دول ومنظمات دولية تعكس حجم الاهتمام العالمي.

وأضاف سالم، أن هذا الحضور الدولي الكبير يمنح الاتفاق المرتقب زخمًا سياسيًا والتزامًا دوليًا واضحًا، مؤكداً أن ذلك يسهم في ضبط إيقاع التنفيذ ومتابعة بنوده بشكل فعال.

وتابع أن القمة لا تقتصر على وقف إطلاق النار فقط، بل تمهد لمناقشة ملفات أكثر تعقيداً، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار غزة تمثل أحد هذه الملفات الأساسية.

وأشار سالم، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على أهمية ترسيخ السلام في الشرق الأوسط وبناء مستقبل خالي من النزاعات، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية متكاملة.