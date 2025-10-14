إعلان

وزير الأوقاف السابق: الرئيس وقف سدا منيعا ضد التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:16 ص 14/10/2025

الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بفضل الله تعالى وبحكمة بالغة أن يستعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها العالمية وأن يقف بقوة وبسالة في وجه جميع ضغوط ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح في بيان له، اليوم، أن الرئيس السيسي أعلنها بوضوح شديد أنه لا للتهجير، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، وأن سيناء خطا أحمر، واستطاع بعون الله وتوفيقه فرض الرؤية المصرية في ذلك، مما يتطلب منا جميعا الوقوف بقوة خلفه، مدركين أن المعركة لم ولن تنتهي في جولة واحدة، وأننا لا نزال أمام تحديات صعبة سواء في صنع السلام واستكمال مسيرته أم في مواجهة المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية على حد سواء.

وتابع وزير الأوقاف السابق:"ندرك جيدا أن وحدة صفنا الداخلي وتحصينه من الاختراق، والوعي الشديد بالواقع والمتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني، من أولويات المرحلة وواجب الوقت".

ودعا الدكتور محمد مختار جمعة، الله تعالى أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه وأن يجعلها حصنا وسندا لأمّتنا العربية والإسلامية وخدمة السلام الإنساني.

الدكتور محمد مختار جمعة التهجير تصفية القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي

إعلان

