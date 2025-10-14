وزير الري: تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء العرب والأفارقة في مجال المياه

د. عمرو حسن في المؤتمر الدولي للنساء الطبيبات: 64.5 % من وفيات الأمهات

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، المهندس سيد أحمد، وزير الزراعة الموريتاني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدَين الشقيقَين في مجال المياه وتحقيق الأمن الغذائي .

وناقش الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين البلدَين في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وحوكمة إدارة المياه وتشكيل روابط مستخدمي المياه؛ لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمنتفعين، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبَين؛ لمناقشة مجالات التعاون المقترحة، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدَين .

وأشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية في مجال المياه؛ خصوصًا مع تشابه تحديات المياه في معظم الدول العربية، مما يتطلب مواصلة العمل على تبادل الخبرات والتعريف بالنماذج الناجحة بمختلف الدول العربية .

وأشار وزير الري إلى حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء العرب والأفارقة؛ عبر توفير دورات تدريبية متميزة بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخيPACWA .

