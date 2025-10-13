إعلان

الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 25 ألف م² بالبدرشين- صور

كتب : محمد أبو بكر

04:54 م 13/10/2025

إزالة تعديات

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي وأن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وأوضح المحافظ، أن الحملات التي نُفذت ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة البدرشين علي مدار يومين أسفرت عن إزالة جمالون مقام على مساحة 600 م² بقرية أبوصير، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 25 قرار إزالة تابع لولاية الآثار بقريتى ميت رهينة ودهشور، تمثلت في أسوار وغرف مبنية بالمخالفة.


وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إجمالي المساحات التي تم استردادها خلال تلك الحملات بمركز البدرشين بلغت نحو 25.406 م².


المهندس عادل النجار إزالة تعديات بالبدرشين

