ضياء رشوان يحدد السبب الرئيسي لاعتذر نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ



قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مُعلقًا على اعتذار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو المشاركة في قمة السلام بشرم الشيخ، إنه لا توجد في الوقت الحالي أي أعياد يهودية تمنع السفر، وأنه حتى في حال وجودها، تصدر لديهم فتاوى تتيح الاستثناء في حالات الضرورة.



وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على نتنياهو وطلب منه التواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "يبدو أن الحسبة السياسية كانت غير مفيدة تمامًا لنتنياهو، خاصة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان حاضرًا، ونتنياهو لم يكن ليرغب في الوجود معه في المكان نفسه".



وأوضح، أن الحرب العسكرية إذا لم تُستكمل بحرب رمزية تكون قد خسرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن الجلوس في قاعة تضم ممثلين عن دول تعترف بالدولة الفلسطينية يفرض واقعًا سياسيًا صعبًا على الجانب الإسرائيلي.



وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن ترامب كان يسعى لعقد سلام على الأقل مع الرئيس الفلسطيني، وأن المؤتمر القائم آنذاك كان بمثابة شهادة دولية تؤكد أن الحديث عن السلام جاد وليس مجرد تصريحات.



وأضاف: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن راغبًا في الحضور مع ترامب، لتجنب أن تكون إسرائيل أمام كل دول المؤتمر مُلتزمة بشكل مباشر بما سيقال.



وقبل نحو 3 ساعات من الآن، ذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية.



وأضاف المتحدث الرسمي، خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، الاثنين: كان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الاسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم اتصالًا تليفونيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضًا مع الرئيس، وتم الإتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



قمة شرم الشيخ للسلام



ويترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، ظهر اليوم الاثنين، "قمة شرم الشيخ للسلام"، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وفق ما أعلن بيان للرئاسة المصرية في وقت سابق.



وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".



وتبدأ بعد قليل فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

