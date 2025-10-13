رسميا.. "الشيوخ" يستقبل الأعضاء المعينين الخميس المقبل



أعلن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة انتهت من جميع الترتيبات النهائية استعدادًا لاستقبال السادة الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس في فصله التشريعي الثاني (2025 – 2030).



وأوضح "عتمان" أن الأمانة العامة انتهت من إعداد بطاقات العضوية الجديدة تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه في العاشرة من صباح الخميس المقبل، الموافق 16 أكتوبر الجاري، بمقر المجلس الحالي في التحرير.



ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للأعضاء الجدد، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم النيابية فور أدائهم اليمين الدستورية.