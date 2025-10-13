إعلان

دينا أبوالمجد: اهتمام الرئيس بالزراعة والغذاء والتصدير سبب رئيسي في ازدهارها

كتب : محمد شاكر

01:22 م 13/10/2025
انطلقت منذ قليل، فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر الزراعة والغذاء، والتي تقام تحت شعار "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرت تنافسية"، بأحد فنادق القاهرة بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، المستشار محمود فوزي وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي.


ومن جانبها قالت دينا أبوالمجد مؤسس المؤتمر: إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالزراعة والأمن الغذائي والتصدير كان سببا رئيسيا في ازدهارها.


وأضافت: لقد أصبحت الزراعة ليست مصدرا رئيسيا من مصادر الغذاء وإنما وسيلة استراتيجية ومصدرا من مصادر الدخل القومي وخلق فرص العمل.


وتابعت: الطريق مفتوح أمام من يعمل بعلم وشراكة حقيقية، وهذا المؤتمر ليس مناسبة بروتو.

مؤتمر الزراعة دينا أبوالمجد التصدير

