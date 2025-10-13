

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات تشغيلية جديدة خاصة ببدء تطبيق التوقيت الشتوي على خطوط السكة الحديد.



وتضمنت التعليمات، التي حصل مصراوي على نسخة منها، أن يتم انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من نهاية يوم الخميس ليلة 30-31 أكتوبر 2025، كالتالي:



1- عند تمام الساعة 24:00 هذه الليلة يصير تأخير الوقت 60 دقيقة لتصبح الساعة 23:00 ويدون ذلك في كشوف قيد القطارات وجداول الكمسارية.



2- المحطات وأكشاك البلوك التي تقفل ليلًا قبل الساعة 24:00 يُؤخر الوقت 60 دقيقة بعد تبادل علامات القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات.



3- من هذا الوقت تقوم القطارات وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول.



4- القطارات التي تقوم من محطة قيامها في الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 وفقًا للتوقيت الصيفي، والقطارات التي تكون سائرة بالطريق تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية، ولا يتكرر قيام القطارات التي قامت بين الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 بعد تأخير الساعة.



