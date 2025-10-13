أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن الديمقراطية في مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الهندسة السياسية التي تسبق الانتخابات، مما يحد من المشاركة الحقيقية.

وقال حسين خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، إن المناخ السياسي في عهد الحزب الوطني كان أكثر انفتاحًا نسبيًا، مضيفًا أن غياب تهديدات التيارات الدينية آنذاك سمح بمنافسة أكثر حرية.

وأوضح أن الوضع الحالي يعاني من تأثير التيارات الدينية والسياسية التي تثير مخاوف الأجهزة السيادية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تجاوز هذه المرحلة بنجاح، لكن الهندسة السياسية لا تزال تشكل عقبة.

وأضاف أن المشاركة السياسية في الانتخابات الفردية تعتمد على العلاقات العائلية والقبلية أكثر من البرامج الحزبية، تابعًا أن المرشحين يركزون على تعبئة أنصارهم بدلاً من تقديم رؤى سياسية شاملة.

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى الحماس الشعبي على المستوى القومي، قائلاً إن الناس تشعر بأن النتائج محددة سلفًا بسبب القوائم المغلقة وتأثير الأحزاب الكبرى.

وتابع أن تحقيق ديمقراطية حقيقية يتطلب تغييرًا تدريجيًا يبدأ بتوسيع مساحات المشاركة السياسية، مؤكدًا أن تجربة الاتحاد الاشتراكي أظهرت إمكانية تمثيل تيارات متنوعة حتى في ظل نظام الحزب الواحد.