طقس الاثنين.. الأرصاد: طقس خريفي مائل للبرودة وسحب منخفضة على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حيث يشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ومائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل:

القاهرة والوجه البحري: 29 درجة

السواحل الشمالية: 28 درجة

شمال الصعيد: 30 درجة

جنوب الصعيد: 34 درجة

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة في الصباح من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.