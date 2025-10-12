اليوم.. المترو يغير مواعيده ويمد ساعات العمل استعدادًا لمباراة المنتخب

كتب- محمد نصار:

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء استعدادات خاصة لمباراة المنتخب المصري لكرة القدم خلال مواجهته منتخب غينيا في استاد القاهرة الدولي.

وأضافت الشركة أنه للوصول في أسرع وقت، تم زيادة ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحاً وتوفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة.

والقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق.

كما تم توفير فريق خدمة العملاء في المحطات لاستقبالهم بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول والخروج من المباراة.