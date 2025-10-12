يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان قصص "يعبر الزمن على دراجة"

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 14 أكتوبر 2025، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (يعبر الزمن على دراجة) للقاص حسين منصور.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وقد صدرت المجموعة القصصية (يعبر الزمن على دراجة) عن مؤسسة (بيت الحكمة) في القاهرة.

وحسين منصور كاتب مصري له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها روايته (ثم)، فضلا عن مجموعاته القصصية: (وما زال)، (سأحكي لكم)، (من حكايا المساء)، (على مقعد خلف نافذة).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.