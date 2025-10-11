إعلان

أديب يطالب بالعفو عن الشباب المصري المعتقل لتعبيره عن تضامنه مع غزة

كتب : حسن مرسي

11:26 م 11/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب الإعلامي عمرو أديب بالعفو عن الشباب المصري الذي تم اعتقاله بسبب مشاركته في فعاليات تضامنية مع قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "بمناسبة أنه بيتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين، أطالب بالنظر لهؤلاء الذين كانوا يعملون تحركات أو مظاهرات لها علاقة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف مقدم "الحكاية": "أنا بانشد النظر بعين الرحمة للشباب المصريين المسجون على ذمة هذا الأمر"، متابعًا: "الشباب دول مواطنين مصريين كانوا متعاطفين مع القضية الفلسطينية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "الفلسطينيين بيطلعوا.. فأهل بلدي أولى ولازم يطلعوا أيضًا، أكيد كان في شباب متحمس.. أكيد كان في شباب شايف إنها قضية قومية عربية مصرية"، معتبراً أن هؤلاء الشباب عبروا عن مشاعر يتشارك فيها الكثيرون.

وأكمل: "مصر بلد تنبض بالحياة، مصر بلد حرية.. مصر بلد ناس عايزة تعبر عن نفسها"، داعيًا إلى معاملة هؤلاء الشباب بالرحمة والعدل في هذه المرحلة التي تشهد فيها القضية الفلسطينية تطورات إيجابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب قطاع غزة القضية الفلسطينية الشباب المصري المعتقل لتعبيره عن تضامنه مع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي