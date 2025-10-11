أديب يطالب بالعفو عن الشباب المصري المعتقل لتعبيره عن تضامنه مع غزة

طالب الإعلامي عمرو أديب بالعفو عن الشباب المصري الذي تم اعتقاله بسبب مشاركته في فعاليات تضامنية مع قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "بمناسبة أنه بيتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين، أطالب بالنظر لهؤلاء الذين كانوا يعملون تحركات أو مظاهرات لها علاقة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف مقدم "الحكاية": "أنا بانشد النظر بعين الرحمة للشباب المصريين المسجون على ذمة هذا الأمر"، متابعًا: "الشباب دول مواطنين مصريين كانوا متعاطفين مع القضية الفلسطينية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "الفلسطينيين بيطلعوا.. فأهل بلدي أولى ولازم يطلعوا أيضًا، أكيد كان في شباب متحمس.. أكيد كان في شباب شايف إنها قضية قومية عربية مصرية"، معتبراً أن هؤلاء الشباب عبروا عن مشاعر يتشارك فيها الكثيرون.

وأكمل: "مصر بلد تنبض بالحياة، مصر بلد حرية.. مصر بلد ناس عايزة تعبر عن نفسها"، داعيًا إلى معاملة هؤلاء الشباب بالرحمة والعدل في هذه المرحلة التي تشهد فيها القضية الفلسطينية تطورات إيجابية.