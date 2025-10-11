أكد الدكتور نزار نزال المحلل السياسي أن القمة المرتقبة في شرم الشيخ، والتي سيرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحمل بُعدًا تاريخيًا.

خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أكد نزال أن مجرد عقد هذه القمة على الأرض المصرية يمثل في حد ذاته إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدور المحوري الذي تلعبه في ظل الظروف الحالية الغامضة التي تحيط بمستقبل الرؤية الأمريكية للسلام.

وتابع المحلل السياسي: "لقد بذلت مصر جهودًا جبارة في الفترة الماضية، وكان لها الفضل في إعادة إحياء بريق القضية الفلسطينية على الساحة الدولية".

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في إفشال المخططات الإسرائيلية بعيدة المدى التي تهدف إلى تهجير سكان غزة وتصفية القضية برمتها، مشددًا على أن القمة المقبلة قد تمهد الطريق أمام توقيع اتفاق نهائي شامل خاص بقطاع غزة.

وشدد المحلل السياسي نزار نزال على أن حضور الرئيس ترامب سيفرض على الولايات المتحدة واجب الاستمرار في ممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للمضي قدمًا في هذا المسار.

ولفت نزال إلى أن هذا التوجه يتناقض تمامًا مع رؤية اليمين الإسرائيلي، مما يخلق حالة من الجدل داخل إسرائيل نفسها، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات الإسرائيلية تتهم واشنطن بـ"خداع" إسرائيل عن طريق هذه الرؤية التي ساهموا هم أنفسهم في صياغتها.