مدبولي: مؤسسة ستاندر آند بورز ترفع تصنيف مصر لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الدولية تثمن برنامج مصر الاقتصادي وتؤكد على النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقب جولة تفقدية بمحافظة القليوبية، أن "ستاندرد آند بورز" رفعت تصنيف مصر الائتماني لأعلى مستوى منذ 7 سنوات، موضحًا أن الصناعة تنمو في مصر وتقود قاطرة الاقتصاد للنمو والتوسع.

وشدد مدبولي على أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لقطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج الصناعي تشهد نموًا واضحًا يسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل.