طعنه بسبب دراجة.. طالب ينهي حياة سائق توك توك في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت منطقة ترعة الشبوري بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدم طالب على طعن سائق "توك توك" بسلاح أبيض في الصدر، ما أسفر عن مصرعه في الحال، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على دراجة نارية مسروقة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول “محمد. م. ر” (32 عامًا)، سائق توك توك، مقيم بعزبة جعفر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، جثة هامدة مصابًا بجرح نافذ في الصدر.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “محمد إ. ع” (23 عامًا)، طالب، مقيم بشارع إبراهيم الصياد بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بأن المجني عليه سرق دراجته النارية، وعندما علم بمكانه توجه لاستعادتها، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بجريمة القتل.

وأوضح المتهم أنه أثناء المشاجرة استغاث بالأهالي صارخًا “حرامي”، فاحتشد عدد من المواطنين، وخلال الاشتباك وجّه طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنها عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي، وتولت التحقيق في الواقعة.



وحُرر محضر بالواقعة رقم 9443 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.