حالة الطقس.. الأرصاد: سحب وفرص أمطار على مناطق متفرقة

كتب : محمد نصار

10:25 ص 11/10/2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.


وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن متابعة صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.


وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المسجلة الآن على القاهرة الكبرى تبلغ 21 درجة مئوية.


موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025


تعرف على موعد شهر رمضان 2026


أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

