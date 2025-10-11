تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سمير غطاس يكشف أسباب تشبث نتنياهو بمحور فيلادلفي الحدودي

أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن معبر رفح سيُفتح رسميًا وفق "معادلة جديدة"، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إدخال الشاحنات بكثافة من يوم السبت، ومن المتوقع أن تصل أعدادها إلى ما بين 400 و600 شاحنة يوميًا.

وأضاف غطاس في حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحديث الدائر حاليًا يتمركز حول محور "فيلادلفي"، مشددًا على أنه "لا خروج من فيلادلفي حتى الآن في التموضع الجديد للقوات الإسرائيلية.

دي القدرة المصرية.. أديب يعلق على مشهد خليل الحية في شوارع شرم الشيخ

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مشهد القيادي في حماس خليل الحية في شوارع شرم الشيخ يظهر قدرة مصر وجيشها، قائلاً: "دول أبناء مصر، دول الجيش المصري ودي القدرة المصرية"، مشيراً إلى أن اسم مصر موجود بلا صواريخ وبلا أي شيء، لأن القوة ليست فقط في السلاح بل في "إحساس القوة والوجود".

وتابع أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" أن مصر أثبتت قوتها على مدى عامين، مؤكداً: "لم يصل لك أحد، انت قوي وقادر، أنت قافل حدودك، أنك واخد بالك".

عمرو أديب: مصر تثبت ريادتها من شرم الشيخ.. "هذه جغرافيتنا وهذا دورنا"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الموقف المصري من أزمة غزة يعكس ريادة مصر وتفرد دورها، حيث قال في معرض حديثه عن الضغط المصري لإدخال المساعدات: "هذه هي الفكرة المصرية، هذه هي الريادة المصرية".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا دورنا.. هي دي جغرافيتنا.. احنا حدودنا كده واحنا شغلنا كده"، مؤكدًا أن "مصر كبيرة تعرف واجبها بالكامل".

عمرو أديب: قمة شرم الشيخ تتطور لـ"حفل عالمي" ومصر هي المفتاح والبوابة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن التدخل الشخصي المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع أطراف إقليمية مؤثرة مثل مصر وقطر والسعودية وتركيا، هو العامل الحاسم لإنجاز الاتفاق وقف الحرب على غزة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "لقد تم إنجاز بعض الأمر بالفعل"، مشيرًا إلى أن التطورات تتسارع على مدار الساعة.

وكيل مخابرات مصر الأسبق: حماس طلبت منا الوساطة لدى إسرائيل للإفراج عن أسراهم مقابل شاليط

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن الظروف الصعبة التي عمل فيها فريق التفاوض المصري خلال أزمة اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، مشيرًا إلى أن التحركات كانت تتم بحذر شديد في ظل التوتر الأمني واستمرار القصف الإسرائيلي اليومي.

وأضاف الدويري خلال حواره ببرنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية" أن وساطات دولية عديدة حاولت العمل للإفراج عن شاليط، موضحًا أن من بينها وساطات من الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر، بالإضافة إلى وساطات نرويجية وسويسرية وفرنسية وقطرية وبريطانية وتركية، مؤكدًا أن جميعها فشلت فيما عدا الوساطة الألمانية التي حققت نتائج إيجابية.

أزهري: حكم تحريم أكل لحم الحمير مستمد من السنة النبوية وليس من القرآن

أكد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم لم يذكر حدًا محددًا لشارب الخمر، موضحًا أن العقاب المتمثل في الجلد أربعين جلدة مستمد من السنة النبوية الشريفة وليس من آيات قرآنية.

وأشار "حمودة"، في تصريحات تليفزيونية إلى مكانة السنة النبوية كمصدر تشريعي أساسي، موضحًا أن تحريم أكل لحم الحمير لم يرد في القرآن، بل جاء تحريمه في السنة. وأضاف بسخرية: "من ينكر السنة النبوية جملة وتفصيلًا، فليأتِ بحمار ويأكله!".