سمير غطاس يكشف أسباب تشبث نتنياهو بمحور فيلادلفي الحدودي

أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن معبر رفح سيُفتح رسميًا وفق "معادلة جديدة"، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إدخال الشاحنات بكثافة من يوم السبت، ومن المتوقع أن تصل أعدادها إلى ما بين 400 و600 شاحنة يوميًا.

وأضاف غطاس في حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحديث الدائر حاليًا يتمركز حول محور "فيلادلفي"، مشددًا على أنه "لا خروج من فيلادلفي حتى الآن في التموضع الجديد للقوات الإسرائيلية.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزعم أن محور الحدود المصرية مع فلسطين، الذي يبلغ طوله حوالي 14 كيلومترًا، هو "الرئة" التي تتغذى منها حماس، وأن السلاح والأفراد كانوا يدخلون عبر الأنفاق التي أُغلقت منذ عام 2014.

وأشار غطاس إلى أن نتنياهو يتشبث بالبقاء على طول هذا المحور بذريعة منع إعادة تسلح حماس، ولذلك حذّر الجيش الإسرائيلي أهالي غزة من الاقتراب من هذا المحور.

كما كشف غطاس عن فكرة طُرحت لنزع ذرائع نتنياهو، وهي بناء جدار تحت أرضي بعمق 6 أمتار على طول المحور، يمتد بجساسات حساسة تُدار من غرفة عمليات أجنبية أو أمريكية، لضمان الكشف عن أي اختراق.

و أشار غطاس إلى أن القضية الأهم التي لن يفلت منها نتنياهو ليست قضايا الفساد، بل قضية 7 أكتوبر، مشيرًا إلى احتمالية وجود تواطؤ بين نتنياهو وحماس في صورة مغامرة خرجت عن السيطرة ونتج عنها أحداث 7 أكتوبر.