اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

كتب : مصراوي

07:00 ص 11/10/2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تواصل جمعية مصر الجديدة احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك من خلال ما تقدمه من ندوات وفعاليات توضح للأجيال عظمة الجيش المصري على مر التاريخ، وذلك في كافة المنصات الثقافية التابعة لها.

حيث تشهد مكتبة مصر الجديدة للطفل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت، احتفالية بعنوان قصة حرب يعرض خلالها فيلم وثائقي، عن حرب أكتوبر 1973 (المعروفة أيضًا بحرب العاشر من رمضان) هي انتصار عسكري مصري ضد إسرائيل، حيث نجح الجيش المصري في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وتحرير سيناء ، كان هذا الانتصار تتويجًا لجهود الجيش والشعب المصري، وأعاد للجيش المصري هيبته، مما مهد لاستعادة كامل الأراضي المصرية.

يتخلل ذلك تلوين مجموعة من الرسومات التي ترتبط بأحداث حرب أكتوبر مثل رسوم للجندي المصري وخط بارليف والدبابات، ويقوم الأطفال بتلوين هذه الرسوم وربطها بتاريخ الإنجازات التي حققها الجيش المصري.

انتصارات أكتوبر مكتبة مصر الجديدة

