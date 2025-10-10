إعلان

"الأوقاف" تفتتح مسجدين جديدين بأسوان

محمود مصطفى أبو طالب

06:45 م 10/10/2025

مديرية أوقاف أسوان

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

افتتحت مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة، مسجدين جديدين في مركز إدفو، وهما مسجد "أبو ابني" بقرية "الزنيقة"، ومسجد "السيدة زينب" بحاجر السباعية في "عزبة دياب".

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان سمير خليل - في بيان اليوم - إن افتتاح المساجد الجديدة، هو امتداد لرسالة الوزارة في تعمير المساجد ونشر الفكر الوسطي.. مشيرًا إلى أن المساجد ليست فقط للصلاة، بل منارات للعلم والتنوير.. مضيفا: "أننا نعمل باستمرار على تأهيل الأئمة وتقديم خطاب ديني يجمع ولا يفرق، ويُرسخ قيم الانتماء والعمل الصالح".

وأوضح خليل أن الوزارة مستمرة في خطة إحلال وتجديد المساجد بالمحافظة، مع المتابعة المستمرة لأداء الأئمة وتكثيف الأنشطة الدعوية والثقافية داخل المساجد.

