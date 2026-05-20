اعتماد المجموعة الأولى من الأئمة المتقدمين للعمل بالتفتيش بمديريات الأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:43 م 20/05/2026

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من الأئمة المتقدمين للعمل بالتفتيش الدعوي بالمديريات الإقليمية ندبًا لعام ٢٠٢٦م، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن، في ضوء حرص الوزارة على دعم منظومة المتابعة الميدانية، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والإداري بمختلف المديريات الإقليمية.

وأكدت الوزارة أحقية المديريات الإقليمية في الاستفادة بجهود الأئمة الناجحين في أعمال التفتيش الدعوي، على أن يتم تسلمهم لمهام العمل بالأماكن المتاحة التي تحتاج المديريات إلى شغلها، وفقًا لاحتياجات كل مديرية ومتطلبات العمل بها.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم نشر أسماء المجموعة الثانية ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى تباعًا، وذلك استكمالًا لخطة الوزارة في دعم منظومة التفتيش الدعوي، ورفع كفاءة المتابعة والتقييم المستمر للعمل الدعوي بمختلف المحافظات.

وهنأت الوزارة الأئمة الناجحين، راجية لهم دوام التوفيق والسداد، وأن يكونوا عونًا على أداء الرسالة الدعوية على الوجه الذي يحقق مقاصدها الوطنية والتوعوية.

