"شمس" تطلب خلع زوجها: "باع هدومي وشرب بفلوسها مخدرات"

كتب : فاطمة عادل

08:39 م 23/05/2026

قضية خلع

أقامت "شمس.ع"، 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد 4 سنوات من الزواج، بسبب ما وصفته بتدهور الحياة الزوجية نتيجة تعاطي زوجها المواد المخدرة وتزايد الخلافات بينهما.

وقالت الزوجة في دعواها إنها فوجئت أثناء سفرها لزيارة أسرتها بقيام زوجها ببيع ملابسها ومقتنياتها الشخصية من داخل المنزل، ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا لحقوقها الخاصة، ودافعًا مباشرًا لطلب الانفصال.

وأضافت أنها تزوجت زواجًا تقليديًا وكانت تأمل في حياة مستقرة، إلا أن سلوك الزوج تغيّر تدريجيًا بعد الشهور الأولى، مع تكرار غيابه عن المنزل وإنفاقه أمواله دون مبرر، قبل أن تكتشف لاحقًا تعاطيه المواد المخدرة ومخالطته لأشخاص يثيرون القلق.

وأوضحت أنها حاولت احتواء الأزمة وإقناعه بالعلاج، إلا أنه رفض في البداية ثم أقرّ بتعاطيه المخدرات دون الاستجابة لمحاولات الإصلاح.

وتابعت أن الأزمة تصاعدت أثناء غيابها، إذ عادت لتجد جزءًا من متعلقاتها مفقودًا، لتعلم لاحقًا أنه قام ببيعها بحجة المرور بضائقة مالية، وهو ما رفضته الزوجة واعتبرته تعديًا على ممتلكاتها.

وأكدت "شمس" أنها استنفدت محاولات الإصلاح، وأن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلًا، ما دفعها إلى إقامة دعوى خلع حملت رقم 931 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة.

قضية خلع خلع الزوج محكمة الأسرة خلافات زوجية

