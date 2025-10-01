غرفة السياحة تُحذر الشركات من التعامل مع كيانات وهمية تروج لبرامج الحج

كتب- محمد أبو بكر:



أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا رقم (1247) لسنة 2025، أكدت فيه حرصها على حماية مصالح الشركات السياحية وأعضائها، محذرة من خطورة التعامل مع كيانات غير شرعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبرامج سياحية مختلفة، خاصة في مجال الحج والعمرة.



وقالت الغرفة، في خطابها والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه: نظرًا لما لاحظته في الآونة الأخيرة من لجوء بعض شركات السياحة إلى التعامل مع صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تابعة لكيانات غير شرعية، وذلك للإعلان عن البرامج السياحية لتلك الشركات في الأنشطة السياحية المختلفة وخصوصًا الحج والعمرة.



وأوضحت الغرفة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقانون، وتعرض مرتكبيها لعقوبات قانونية مشددة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الغرفة الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2024، والذي يحظر على الشركات السياحية التعامل مع كيانات غير مرخصة.



وشددت الغرفة تشديدًا بالغًا على ضرورة التوقف نهائيًا عن أي شكل من أشكال التعاون مع تلك الكيانات غير المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركات الأعضاء بالقوانين المنظمة للعمل السياحي.



واختتمت الغرفة بيانها بتوجيه الشكر للشركات الأعضاء على تعاونهم، متمنية لهم دوام النجاح، وداعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط القانونية حفاظًا على مصالح القطاع السياحي.



اقرأ أيضًا:

بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ



إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025



وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية



