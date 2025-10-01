إعلان

"تموين القاهرة": خصومات حتى 30% بأسواق اليوم الواحد.. وخطة للتوسع قريبًا

كتب : محمد أبو بكر

07:08 م 01/10/2025

السلع الأساسية والغذائية

كتب- محمد أبو بكر:


أكد محي إسماعيل، وكيل مديرية تموين القاهرة، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين، بعدما وفرت السلع الأساسية والغذائية بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح.


وأوضح إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج البيت المذاع على قناة الناس، أن هذه الأسواق باتت خيارًا مفضلًا للأسر المصرية، لما تقدمه من تنوع في المعروضات داخل مكان واحد، بداية من الخضروات والفاكهة مرورًا باللحوم والدواجن، وصولًا إلى السلع الغذائية الأساسية.


وأضاف أن نسب الخصومات المقدمة داخل تلك الأسواق تصل في بعض المنتجات إلى نحو 30%.


وأشار وكيل التموين بالقاهرة، إلى أن المبادرة تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، كما تحد من جشع بعض التجار، عبر توفير بدائل شرائية بأسعار عادلة ومباشرة من المنتج للمستهلك.


وكشف إسماعيل، أن وزارة التموين تعمل حاليًا على خطة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد داخل مختلف الأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.


محي إسماعيل تموين القاهرة مديرية تموين القاهرة

