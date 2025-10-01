تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وبالتعاون مع منتدى الشعر والفنون بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، أمسية ثقافية تأتي في إطار فعاليات وزارة الثقافة التنويرية، وتحمل الرقم (12) في سلسلة "ليالي اللغة العربية".

تقام الأمسية ضمن النشاط الثقافي والفكري للأوبرا، بإشراف رشا الفقي، وتحمل عنوان "كليوباترا عروس الشرق"، وذلك في السابعة مساء الخميس 2 أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتناول اللقاء المسرحيتين الشهيرتين: مصرع كليوباترا لأمير الشعراء أحمد شوقي، وكليوباترا للشاعر الإنجليزي وليم شكسبير، حيث يتم تحليل رؤية العملين للشخصية التاريخية. ركّز شوقي في مسرحيته على الأيام الأخيرة في حياة الملكة، وما تميزت به من عزة نفس ورفض للهزيمة حتى اتخاذها قرار الانتحار بشجاعة لتلقى مصيرها كملكة على عرش مصر، بينما قدّم شكسبير رؤية امتدادًا لوجهة النظر الأوروبية التي تنكر أحيانًا شخصية الملكة المصرية، وتتمسك بالصورة الإغريقية المرسومة لها.

وتتضمن الأمسية فقرة فنية لكورال جامعة الإسكندرية بقيادة الدكتورة شريهان الحديني، ومن إعداد وإشراف الدكتورة نجوى صابر، مع تأليف ومعالجة درامية للدكتور محمد مخيمر، وإخراج محمد بهجت، وإشراف شهاب محروس مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.