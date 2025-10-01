تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها الدولية بعام أم كلثوم من خلال احتفالية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

تقام الاحتفالية ضمن فعاليات عام أم كلثوم (2025) والذى تم إعلانه بمناسبة ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كوب الشرق وتفتتح بها الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البحرين الدولى للموسيقى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 2 أكتوبر على مسرح البحرين الوطني.

ترأس بعثة الموسيقى العربية أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا وتقام الاحتفالية بالتعاون مع سفارة مصر بالبحرين والسفيرة ريهام خليل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بمملكة البحرين والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف وهيئة البحرين للثقافة والآثار ويحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ويشارك خلالها المطربتين إيناس عز الدين ورحاب عمر بمختارات من أعمال سيدة الغناء العربى أم كلثوم .

يأتى الحفل تأكيدا للريادة الحضارية المصرية وتعزيزاً للروابط الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين، كما يعبر عن وحدة الوجدان العربى بإعتبار الفنون أحد أهم ادوات التواصل بين الشعوب.