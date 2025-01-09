وزارة الثقافة تستضيف معرض "الرحلة" للتصوير الفوتوغرافي

تفاصيل لقاء "مستقبل وطن" بأحزاب الوفد و الجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر

القاهرة - مصراوي:

يستعد المصور الفوتوغرافي إسماعيل عبدالكريم، لإطلاق معرضه الجديد بعنوان "الرحلة"، حيث يقدم رؤية فنية فريدة توثق لحظات ملهمة وتجارب إنسانية متنوعة من خلال عدسة الكاميرا.

يأتي ذلك تحت قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

يفتتح المعرض يوم الأربعاء، الموافق 15 يناير 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمركز كرمة ابن هانئ الثقافي، ويستمر حتى نهاية شهر يناير.

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