ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة الدواء المصرية قد حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، مما يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة القطاع الدوائي المصري على المستوى الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن هذا الاعتماد يعني أن أي دواء أو مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية سيُعترف به بشكل فوري من قبل عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأدوية المصرية، مشيرًا إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه الأدوية المصرية هي التأخير في تسجيلها في بعض الأسواق الدولية، حيث كانت العملية تستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف مدبولي أنه مع هذا الاعتماد الدولي، ستكون الأدوية التي تنتجها المصانع المعترف بها من قبل الهيئة قادرة على التصدير إلى الأسواق العالمية بسرعة أكبر، مشددًا على أهمية هذه الخطوة التي ستسهم بشكل كبير في دعم قطاع الدواء المصري وتعزيز صادراته.

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