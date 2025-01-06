"الإسكندرية للكهرباء" تٌعلن حالة الطوارئ ٦ أيام لمواجهة "نوة الفيضة الكبرى"

كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات والإدارات التابعة لها لمواجهة نوة الفيضة الكبرى، التي تتسبب في زيادة ارتفاع الأمواج بشدة.

وتستمر نوة الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام، إذ تهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار في الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة، فإنه تم تشكيل فرق طوارئ على أعلى مستوى تنتشر بنطاق المحافظة خاصة المناطق القريبة من البحر تحسبا لأي طوارئ أو مشاكل.

وشدد المصدر في تصريحاته لمصراوى، على ضرورة الالتزام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم 121 لتلقي أي شكاوى على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال.

ولفت إلى وجود غرفة طوارئ في الشركة تعمل على متابعة العمل في جميع المناطق التابعة، للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين.