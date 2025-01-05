مصر مليئة بالكنوز المدفونة.. تفاصيل طلب مناقشة بشأن الثروة المعدنية

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وقال أبو الدهب إن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار مَن يستخرجها حتى الآن، فتعتبر مناجم الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية؛ بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشكلات، فهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل فهناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات، إذا تم توظيفها واستغلالها لوفرت العملات الصعبة، وتؤدي إلى زيادة التصدير ولتحد من الاستيراد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين بـ open bookوهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، فضلًا عن وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ؛ مما يسهل عملية النقل للتصدير.

وتابع أبو الدهب: كما تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، وتنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠، وهي خامات الطاقة؛ مثل: الخامات الكربونية، والمشعة، والخامات الفلزية؛ كالخامات الحديدية، وغير الحديدية، والمعادن النفيسة، والخامات اللا فلزية؛ مثل: خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات، وخامات الحراريات والسيراميك، وخامات مواد البناء والرصف، وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وأضاف النائب: تعد تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا مهمًّا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي، ولا بد من العمل المخطط لتحقيقه انطلاقًا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي إحدى الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها، وأن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أُسس علمية ومدروسة وَفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.

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