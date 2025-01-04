عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يسعى لتطوير السياسة المصرية وتعزيز الأفكار وليس الاستقطاب

كتب- حسن مرسي:

أكد عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، ووزير الإسكان السابق، أن المواطن المصري غير راضٍ عن الجبهات السياسية والحزبية الحالية، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في تطوير هذه الجبهات لتعزيز مصداقيتها.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد الجزار، بأنه حينما نتصدى لمشكلة، يجب أن نكون قادرين على الحل ولو بشكل جزئي".

وأضاف "الجزا"، أن الجبهة الوطنية تسعى للتحالف والتعاون مع أي حزب يتوافق مع أفكارها، مشددًا على أنهم لا يستقطبون أحدًا، بل يهدفون إلى أن يكونوا "بيت خبرة" يقدم الأفكار التي تساهم في تقدم المجتمع.

وأوضح وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، ووزير الإسكان السابق، أنهم يبحثون عن الشاعر والملحن ومؤدي الأغنية الذين سيتوافقون مع الكلمة واللحن.

وأشار الجزار إلى أن جميع الأحزاب تسعى للحكم، ولكن الوصول إلى سدة القرار ليس الهدف الوحيد، حيث أن هناك تجارب سابقة فشلت في ذلك.

وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يسعى لتقديم أطروحات وإثراء الأفكار بدلاً من السعي للأغلبية داخل البرلمان.

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أعلن الجزار أنهم يخططون لتدشين قائمة وطنية تضم كافة الأطياف، مؤكدًا أنهم لا يسعون إلى الأغلبية كأداة لفرض فكر معين، بل يهدفون إلى إقناع الأطراف الأخرى بالفكرة وضم أكبر عدد ممكن لها، موضحًا أن التأثير الكمي ليس هدفهم، بل يسعون لتحقيق تأثير نوعي.