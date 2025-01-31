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بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين

11:18 ص الجمعة 31 يناير 2025

وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطين

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كتب- محمد أبو بكر:

بدأ فجر اليوم الجمعة، تجمع عدد من الوفود السياسية، والأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم إلى مصر.

وأعلن المشاركون في الوقفة التضامنية رفضهم التام لهذه التصريحات التي وصفوها بأنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أنها تعد انتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وبدء توافد وفود سياسية وشعبية للمشاركة في وقفة تضامنية أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلى ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

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تهجير الفلسطينيين منظمات المجتمع المدني قطاع غزة دونالد ترامب
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وفود سياسية وشعبية في وقفة تضامنية أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين- فيديو

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وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو
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