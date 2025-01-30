افتتاح عالمي مرتقب لـ"مشروع القرن".. أحدث 20 صورة أرضية وجوية للمتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجري العمل على تنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير التي ستكون على أعلى مستوى عالمي.

وأكد "مدبولي"، أن هذه الاحتفالية ستعكس التقدم الذي شهدته مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أنها ستكون فرصة هامة للترويج للدولة والتعريف بمقاصدها السياحية العريقة، مضيفًا "هذه هدية مصر للعالم".

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمتد لعدة أيام

أوضح رئيس الوزراء، أن الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير لن تكون مقتصرة على يوم واحد، بل ستستمر عدة أيام، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات المهمة.

رئيس الوزراء يتابع التجهيزات مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشار مدبولي، إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسؤولي "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" لمتابعة التجهيزات اللازمة للاحتفالين الكبيرين "افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم".

وقال رئيس الحكومة، إن هذه الفعاليات تعد فرصة عظيمة لعرض كافة المشروعات التي نفذتها الدولة في الفترة الأخيرة، والإنجازات التي حققتها في تحسين البنية الأساسية.

الشركة المتحدة تشرح التحضيرات للاحتفالات القادمة

خلال الاجتماع الذي جرى يوم الأحد الماضي، تحدث طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التحضيرات التي تقوم بها الشركة للاحتفالين المرتقبين، بما في ذلك الرسائل التي تهدف إلى إيصالها من خلالهما، وتم استعراض الفعاليات المقترح تنفيذها في الاحتفال.

في إطار متابعة استعدادات الاحتفال، قام رئيس الوزراء بعدد من الجولات التفقدية داخل المتحف المصري الكبير، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود في الأيام القادمة لضمان الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أهمية تكامل الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة احتفالية كبرى تتناسب مع المستوى الدولي.

الترويج للحضارة المصرية في حفل الافتتاح

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجهات المعنية بالافتتاح تتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لضمان تقديم حفل مميز يعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأضاف "الحمصاني"، في تصريحات تليفزيونية، أن الحفل سيتضمن فقرات فنية استعراضية وستسهم في إبراز التطور الكبير الذي شهده المتحف على مختلف الأصعدة، سواء داخلياً أو خارجيًا.

وفي حديثه، أشار الحمصاني إلى أن المتحف المصري الكبير ومشروع "موقع التجلي الأعظم" جزء من خطة الدولة لتطوير مواقعها السياحية وجذب السياحة العالمية، لافتًا إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الماضية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحفل سيعكس احترافية عالية وتنظيم دقيق، بما يظهر حجم الجهود المبذولة لتطوير المتحف والمنطقة المحيطة به.

وأشار إلى أنه تم تحسين الطرق المؤدية إلى المتحف وزيادة المساحات الخضراء حوله، بما يعكس التحسينات الكبيرة في البنية التحتية للمنطقة.

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