طريق الموت.. نائب التنسيقية يستعرض عددًا من طلبات الإحاطة بالجيزة

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلبي إحاطة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب أحمد السجيني، يتعلقان بعدد من المشروعات المتعلقة بمحافظة الجيزة.

الطلب الأول كان بشأن سرعة تنفيذ أعمال إعادة رصف الطريق الرئيسي لقرية بهرمس – منشأة القناطر، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر وتوصيل الغاز منذ عامين، ولكن لم يتم تنفيذ أعمال الرصف بعد، ما يزيد من خطورة الحوادث على هذا الطريق.

النائب "رمزي"، طالب بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف لتقليل الحوادث وضمان سلامة المواطنين.

أما الطلب الثاني فكان بشأن تنفيذ أعمال إنارة طريق المناشى (الخطاطبة) المعروف بـ"طريق الموت" بسبب الحوادث المتكررة عليه.

وشدد النائب، على أهمية هذا الطريق الذي يخدم العديد من القرى في محافظة الجيزة، مطالبًا بضرورة إنارته للحد من الحوادث وحالات الوفاة.

وفي ردٍّ على ذلك، قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن الطريق له ضوابط محددة لإنشائه حسب الاحتياج والمواصفات الفنية.

وأضاف أن الطريق قد تم تصميمه وفق مقاسات معينة، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم التصدي لها بحسم.

من جانبها، أكدت المهندسة نجوى، مدير مديرية الطرق، أن الطريق تم إدراجه في خطة العام المالي الجاري بتكلفة 23 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ أعمال الرصف على طول 2 كم ذهابًا وإيابًا.

وأشارت إلى ضرورة إنشاء رصيف بطول الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين، وأن عرض الرصيف سيكون مترًا ونصفًا لضمان حماية الأعمدة الخاصة بالإنارة.

وعلق النائب أحمد رمزي، بأن الطريق يحتوي على حانبين لكل جانب خصائصه الخاصة، مطالبًا بتوثيق عرض الطريق في مضبطة الجلسة.

كما أشار إلى ضرورة أن يتم عمل الرصيف على الجانب المقابل للترعة، وليس على الجانب الموازي لها، لضمان سلامة المواطنين وعدم سوء استخدام المساحة.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، أكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم البدء في أعمال الإنارة فورًا دون انتظار الانتهاء من أعمال الرصف.

في ختام الاجتماع، طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وزارة النقل بالتعاون مع محافظة الجيزة لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الإنارة لحماية أرواح المواطنين.

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