" السبكي" يتفقد مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.. ويستطلع آراء المرضى

كتب- أحمد الجندي:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في أول زيارة ميدانية بعد حركة التكليفات الموسعة بالهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2025.

وبحسب بيان، التقى الدكتور أحمد السبكي باللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، للاطمئنان على استمرار كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة مستجدات مشروعات التعاون الصحي بالمحافظة، ومنها مشروع تطوير القنصلية الإيطالية وتحويلها إلى مستشفى.

وتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد مشروع تحويل مبنى القنصلية الإيطالية إلى مستشفى، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي ترحيبه بالتعاون مع المحافظة لاستثمار المبنى وتحويله إلى مستشفى للتأهيل الطبي لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما كرم رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان تقديراً لما بذله من جهود خلال فترة عمله مديرًا لفرع هيئة الرعاية ببورسعيد ورئيسًا لإقليم القناة، متمنين له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالجهود المبذولة من قبل هيئة الرعاية الصحية في تطوير وتحديث الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة باستمرار، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في تقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع.

وأكد "حبشي" أن التعاون المستمر بين المحافظة والهيئة ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور أحمد السبكي زيارته بتفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بمركزي طب أسرة "المناخ 1" وبلال بن رباح"، حيث استطلع آراء المرضى واطمأن على معدلات التردد اليومي وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمركزين. كما أشار إلى أنه لأول مرة يتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي للأطفال في منشآت الرعاية الصحية الأولية بمركز طب أسرة بلال بن رباح.

ووجه "السبكي"، بالالتزام بتأمين مخزون الأدوية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع أهمية المتابعة الدورية لصيانة التجهيزات الطبية وغير الطبية لضمان استمرارية وجودة الخدمة المقدمة.

واستكمل رئيس هيئة الرعاية الصحية زيارته بتفقد مستشفى النصر التخصصي، حيث استطلع آراء المرضى في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية ووحدات علاج الأورام والغسيل الكُلوي للأطفال، كما تابع كفاءة المنظومة الإلكترونية للمعامل "LIS".

وخلال اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد لقاءات أسبوعية مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص في بورسعيد لتنسيق خدمات الطوارئ مع مستشفيات الهيئة.

واطمأن الدكتور السبكي خلال الزيارة على استعدادات التأمين الطبي لعيد الميلاد المجيد في منشآت الهيئة ببورسعيد، مؤكدًا على تقديم أفضل الخدمات الطبية والطوارئ لضمان راحة المواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، و عبدالرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من قيادات فرع الهيئة ومديري المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد.

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