العثور على "ورل نيلي" بترعة تابعة لترعة الإسماعيلية.. وتحرك عاجل من البيئة

كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاهدة بعض المواطنين تمساحًا نيليًا بترعة الإسماعيلية، وعلى الفور قامت بالتنسيق مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لمتابعة الموقف والتأكد من صحة ما أثير.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة بالتعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة وفرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى وخبراء التنوع البيولوجي بالوزارة، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، للوقوف على حقيقة الفيديو الذي تم تداوله والتعامل مع الموقف بسرعة بما يضمن أمان المواطنين وحماية الحياة البرية.

وأوضحت "فؤاد" في بيان، أن المعاينة والفيديوهات التي توثق ظهور الحيوان أسفرت عن أنه وَرَلٌ نيلي، وهو يعد من الزواحف الآمنة التي لا تهاجم الإنسان ولا تسبب أي خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان. وهو يتواجد في بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، الذي ينص على حظر صيده أو الاتجار به بشكل غير مقنن، وهو مدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما أنه يعيش في نهر النيل والترع المتفرعة منه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويتغذى على الزواحف والطيور والجيف. ويتراوح طوله من ٢٥٠ سنتيمترًا إلى أكثر من مترين، وهو زاحف كبير يتجنب البشر في أماكن وجودهم.

وطمأنت وزيرة البيئة المواطنين، مؤكدة أنه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية، ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في مصر والسودان.

وأهابت الوزيرة بالمواطنين والمؤسسات الاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، والإبلاغ في حالة وجود أي حيوان غريب على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ما عدا العطلات الرسمية حيث يكون متاحًا حتى الثالثة عصرًا، أو على رقم الواتساب 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للتعرف على فصيلته ومدى خطورته على الإنسان وأهميته للتنوع البيولوجي وكيفية التعامل معه.

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